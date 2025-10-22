Conférence Arrêt sur image ; le 16 octobre 1852 au château d’Amboise Amboise

Conférence Arrêt sur image ; le 16 octobre 1852 au château d’Amboise Amboise mercredi 22 octobre 2025.

Conférence Arrêt sur image ; le 16 octobre 1852 au château d’Amboise

5 Rue François 1er Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-22 20:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Suivez la conférence Arrêt sur image ; le 16 octobre 1852 au château d’Amboise du docteur en histoire, Claude Vigoureux, le mercredi 22 octobre 2025.

Suivez la conférence Arrêt sur image ; le 16 octobre 1852 au château d’Amboise du docteur en histoire, Claude Vigoureux, le mercredi 22 octobre 2025.

Le 16 octobre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte profite d’un voyage en Touraine pour se rendre au château d’Amboise, où il annonce sa libération à l’émir Abdelkader. Ce dernier y était emprisonné depuis quatre ans. Claude Vigoureux revient sur cet évènement, sur l’histoire de cet emprisonnement et de ses protagonistes, et sur les liens qu’ont entretenu l’empereur Napoléon III et l’émir pendant les années qui suivirent cette libération.

Gratuit. .

5 Rue François 1er Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 42

English : Lecture: Freeze frame; 16 October 1852 at the Château d’Amboise

Attend the lecture ‘Freeze Frame: 16th October 1852 at the Royal castle of Amboise’ by Claude Vigoureux, PhD in History, on Wednesday, 22nd October 2025.

German :

Verfolgen Sie den Vortrag Arrêt sur image; le 16 octobre 1852 au château d’Amboise des promovierten Historikers Claude Vigoureux am Mittwoch, den 22. Oktober 2025.

Italiano :

Guardate la conferenza Arrêt sur image; le 16 octobre 1852 au château d’Amboise del dottore in Storia Claude Vigoureux mercoledì 22 ottobre 2025.

Espanol : Conferencia: Fotograma; 16 de octubre de 1852 en el castillo de Amboise

Asista a la conferencia Fotograma: 16 de octubre de 1852 en el castillo de Amboise , impartida por el doctor en Historia Claude Vigoureux, el miércoles 22 de octubre de 2025.

L’événement Conférence Arrêt sur image ; le 16 octobre 1852 au château d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2025-10-10 par OFFICE AMBOISE