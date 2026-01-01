Conférence Art Auditorium Terraqué Carnac

Conférence Art

Auditorium Terraqué

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

18h Conférence sur l’Art Bande dessinée et narration comment lire une bande dessinée ? avec Philippe HARNOIS.

La bande dessinée est un art narratif combinant des éléments de texte et d’images pour raconter une histoire. La bande dessinée est née au XIXe siècle aux États-Unis. Cependant, c’est au XXe siècle que la bande dessinée a pris son essor, avec des créations comme Flash Gordon (1934) et Superman (1938). réservation conseillée jusqu’au 21 janvier aec.reservation@gmail.com. Billetterie le jour même dans le hall de Terraqué à partir de 17h15 .

Auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

