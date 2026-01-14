Conférence Art contemporain Afrique Brésil Chine Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Conférence Art contemporain Afrique Brésil Chine

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-06 18:30:00

Conférence Art contemporain Afrique, Brésil, Chine, par Cendrine Vivier, historienne de l’art.

Un événement proposé par les Amis des musées de Saintes.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 52 22 amis.musees.saintes.17@gmail.com

English :

Lecture Contemporary art: Africa, Brazil, China, by art historian Cendrine Vivier.

An event organized by the Friends of the Saintes Museums.

