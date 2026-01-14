Conférence Art contemporain Afrique Brésil Chine Gallia Théâtre-Cinéma Saintes
Conférence Art contemporain Afrique Brésil Chine
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
adhérents AMS et Gallia
Début : 2026-02-06 18:30:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Conférence Art contemporain Afrique, Brésil, Chine, par Cendrine Vivier, historienne de l’art.
Un événement proposé par les Amis des musées de Saintes.
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 52 22 amis.musees.saintes.17@gmail.com
English :
Lecture Contemporary art: Africa, Brazil, China, by art historian Cendrine Vivier.
An event organized by the Friends of the Saintes Museums.
