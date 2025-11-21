CONFERENCE ART DECO UN STYLE EPURE Lunas

CONFERENCE ART DECO UN STYLE EPURE

Les Amis de Lunas vous convient à une conférence sur le thème Art Déco, un style épuré , menée par Murielle Dambreville. Entrée ouverte à tous, participation libre. A 18h à la salle des fêtes.

The Friends of Lunas invite you to a talk on the theme of Art Déco, un style épuré , by Murielle Dambreville. Admission open to all, free participation. At 6pm in the Salle des Fêtes.

Die Freunde von Lunas laden Sie zu einem Vortrag über das Thema Art Déco, ein reiner Stil ein, der von Murielle Dambreville geleitet wird. Der Eintritt ist für alle offen, Teilnahme frei. Um 18 Uhr im Festsaal.

Gli Amici di Lunas vi invitano a una conferenza di Murielle Dambreville sul tema Art Déco, uno stile puro . Aperta a tutti, ingresso libero. Alle 18.00 nella Salle des Fêtes.

Los Amigos de Lunas le invitan a una conferencia de Murielle Dambreville sobre el tema Art Déco, un estilo puro . Abierta a todos, entrada gratuita. A las 18:00 h en la Sala de Fiestas.

