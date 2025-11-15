Conférence Art du récit Centre culturel de Buis Buis-les-Baronnies
Conférence Art du récit
Centre culturel de Buis 14 bvd Eysseric Buis-les-Baronnies Drôme
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Conférence sur l’art du récit présentée par Françoise Charpiat, auteure, scénariste, réalisatrice. Entrée libre et gratuite à partir de 13 ans. Proposée par le centre culturel e Buis et la librairie l’Embellie.
Centre culturel de Buis 14 bvd Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 72 49 44
English :
Conference on the art of storytelling presented by Françoise Charpiat, author, screenwriter and director. Free admission for ages 13 and up. Organized by the e Buis cultural center and l’Embellie bookshop.
German :
Vortrag über die Kunst des Erzählens, präsentiert von Françoise Charpiat, Autorin, Drehbuchautorin und Regisseurin. Freier Eintritt ab 13 Jahren. Angeboten vom Kulturzentrum e Buis und der Buchhandlung l’Embellie.
Italiano :
Conferenza sull’arte della narrazione presentata da Françoise Charpiat, autrice, sceneggiatrice e regista. Ingresso gratuito per i ragazzi a partire dai 13 anni. Organizzata dal centro culturale e Buis e dalla libreria Embellie.
Espanol :
Conferencia sobre el arte de contar historias presentada por Françoise Charpiat, autora, guionista y directora. Entrada gratuita a partir de 13 años. Organizado por el centro cultural e Buis y la librería Embellie.
