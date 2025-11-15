Conférence Art du récit Centre culturel de Buis Buis-les-Baronnies

Conférence Art du récit

Centre culturel de Buis 14 bvd Eysseric Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Conférence sur l’art du récit présentée par Françoise Charpiat, auteure, scénariste, réalisatrice. Entrée libre et gratuite à partir de 13 ans. Proposée par le centre culturel e Buis et la librairie l’Embellie.

.

Centre culturel de Buis 14 bvd Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 72 49 44

English :

Conference on the art of storytelling presented by Françoise Charpiat, author, screenwriter and director. Free admission for ages 13 and up. Organized by the e Buis cultural center and l’Embellie bookshop.

German :

Vortrag über die Kunst des Erzählens, präsentiert von Françoise Charpiat, Autorin, Drehbuchautorin und Regisseurin. Freier Eintritt ab 13 Jahren. Angeboten vom Kulturzentrum e Buis und der Buchhandlung l’Embellie.

Italiano :

Conferenza sull’arte della narrazione presentata da Françoise Charpiat, autrice, sceneggiatrice e regista. Ingresso gratuito per i ragazzi a partire dai 13 anni. Organizzata dal centro culturale e Buis e dalla libreria Embellie.

Espanol :

Conferencia sobre el arte de contar historias presentada por Françoise Charpiat, autora, guionista y directora. Entrada gratuita a partir de 13 años. Organizado por el centro cultural e Buis y la librería Embellie.

L’événement Conférence Art du récit Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale