Conférence Art et culture celtique

4 Rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Vendredi 13 mars ERVY-LE-CHATEL Conférence Art et culture celtique . A 18h30 à la Médiathèque Thibaud de Champagne.

Avant d’aller visiter l’exposition sur le prince de Lavau à Troyes, partez à la découverte de nos ancêtres les Celtes. Nous évoquerons au travers d’objets archéologiques Leur culture militaire, leur vie quotidienne et leur croyances religieuses.

Places limitées, inscription auprès de la médiathèque sur place ou au +33 (0)3 25 81 64 32. En cas de désistement merci de prévenir la médiathèque les places sont limitées. .

4 Rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32

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English :

L’événement Conférence Art et culture celtique Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance