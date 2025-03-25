Conférence – « Art et identités queer : représentation, luttes et imaginaires LGBTQIA+ » par Rossella Piccinno (Hors les murs), Auberge de la maison Folie Wazemmes, Lille

Conférence – « Art et identités queer : représentation, luttes et imaginaires LGBTQIA+ » par Rossella Piccinno (Hors les murs) Mercredi 25 mars, 18h30 Auberge de la maison Folie Wazemmes Nord

Venez assister à une conférence portant sur le thème : « Art et identités queer : représentation, luttes et imaginaires LGBTQIA+ » Cette conférence animée par Rossella Piccinno fait partie du cycle de conférences du CAPV dédiées aux tendances actuelles de l’art contemporain (Cycle 2025-2026).

Cette conférence se déroule en hors-les murs à l’auberge de la maison Folie Wazemmes !

> Mercredi 25 mars 2025

> 18h30

> Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 4 rue des Sarrazins, Lille

> Métro / V’Lille : Gambetta

> Gratuit, réservation conseillée : T. 03 20 54 71 84 – secretariatcapv@mairie-lille.fr

Rendez-vous le mercredi 25 mars à l’auberge de la maison Folie Wazemmes

