Conférence Art lyrique Bruno Streiff Cinéma le Korrigan Binic-Étables-sur-Mer

Cinéma le Korrigan 4 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer

17 mars 2026, 14h30

16h30

2026-03-17

Ancien metteur en scène d’opéra, Bruno Streiff est également historien d’art et de musique et à ce titre conférencier. Il a par ailleurs publié six romans tournant autour de l’art et de la musique

La Passion selon le peintre Luca Signorelli en 2000 (Lauréat du Salon du Premier Roman de la ville de Laval)

Le peintre et le philosophe (Rembrandt et Spinoza à Amsterdam) en 2002

Karajan, le chef d’orchestre en 2004

Tous trois aux Editions Complicités

Le piano de Beethoven en 2005

Aux Editions L’Harmattan

Le monde éteint ou quand Piero della Francesca devint aveugle en 2014

Aux éditions Complicités

Quand la Joconde se déconfine en 2023

Aux éditions Maïa

Il est aussi le coauteur d’une adaptation française de l’opéra Le Barbier 2002 , d’après LE BARBIER DE SEVILLE de Rossini, créée en 2003 dans sa mise en scène, et d’un monologue théâtral mettant en scène la seconde femme de Rembrandt Le monologue de Hendrickje .

En tant que conférencier, il collabore ou a collaboré avec de nombreux organismes parmi lesquels l’Université Paris VIII, les Universités pour tous, les Universités du Temps Libre, le Collège International de Philosophie, les PEP, Citéphilo, le Centre d’Etudes du fait religieux de Montreuil (dont il est membre du Conseil Scientifique), l’Observatoire de la laïcité du Pays d’Aix, le Comité 1905, l’Alliance Française, et différentes structures qui ont pour vocation la diffusion de la culture centres culturels, associations culturelles diverses, agences de tourisme culturel (agence Intermèdes), agences d’événementiels culturels, services culturels des Ambassades de France etc…. Il est régulièrement invité à l’étranger, en particulier en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Autriche. Ses conférences l’ont mené en Espagne, ainsi qu’à Abu Dhabi, Libye Arabie Saoudite. Il est souvent associé aux programmes culturels de grandes entreprises. Il a ainsi été référent culturel de l’entreprise Bayer à Rome, à Venise et à Barcelone. Il a participé aux manifestations organisées par la ville d’Aix en Provence à l’occasion de l’anniversaire de la mort du peintre Cézanne.

Il a donné beaucoup de conférences à deux voix avec le philosophe Henri Pena-Ruiz sur le thème de la laïcité et aussi sur le lien entre l’art et la philosophie.

Comme conférencier, il accompagne des voyages sur des thèmes musicaux et artistiques en Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, Suisse, Pays Bas, Belgique Angleterre et Hongrie pour l’agence de tourisme culturel Intermèdes.

France Musique lui a consacré une émission Des mots pour le dire de François Castang et il est plusieurs fois intervenu sur différentes stations de radio. .

Cinéma le Korrigan 4 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 67 20 50

