Conférence: Artemisia Gentileschi, héroïne de l’Art Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu

Conférence: Artemisia Gentileschi, héroïne de l’Art

Le Bourg-d’Iré Château de la Douve Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Découvrez l’œuvre de l’artiste italienne Artemisia Gentileschi, femme peintre du XVIIème siècle 19 Novembre 2025

Conférence: Artemisia Gentileschi, héroïne de l’Art par Sophie de Gourcy, conférencière nationale.

Artiste peintre féministe de l’école caravagesque, elle devient une peintre de cour à succès, sous le patronage des Médicis et du roi d’Angleterre Charles Ier. Remarquablement douée et aujourd’hui considérée comme l’une des premières peintres baroques, l’une des plus accomplies de sa génération, elle s’impose par son art à une époque où les femmes peintres ne sont pas facilement acceptées. Elle est également l’une des premières femmes à peindre des sujets historiques et religieux.

Le Bourg-d’Iré Château de la Douve Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 22 55 combree.college@gmail.com

English :

Discover the work of 17th-century Italian painter Artemisia Gentileschi November 19, 2025

German :

Entdecken Sie das Werk der italienischen Künstlerin Artemisia Gentileschi, einer Malerin des 17. Jahrhunderts 19. November 2025

Italiano :

Scoprite l’opera dell’artista italiana Artemisia Gentileschi, pittrice del XVII secolo 19 novembre 2025

Espanol :

Descubra la obra de la artista italiana Artemisia Gentileschi, una mujer pintora del siglo XVII 19 de noviembre de 2025

