Conférence : Artistes au parcours improbable Salle des associations – face à la salle des fêtes Mirambeau
dimanche 18 octobre 2026 · Salle des associations - face à la salle des fêtes · Mirambeau
Informations pratiques
Mirambeau
Conférence : Artistes au parcours improbable
Salle des associations – face à la salle des fêtes Rue du parc de loisirs Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Conférence animée par Laurent Schmidt, artiste et conférencier.
Thème : Artistes au parcours improbable.
Conférence à prix libre, vous donnez ce que vous souhaitez, pour financer les projets de l’association.
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Salle des associations – face à la salle des fêtes Rue du parc de loisirs Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine legrainculturel@gmail.com
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English :
Talk hosted by Laurent Schmidt, artist and speaker.
Topic: Artists with Unconventional Careers.
This is a pay-what-you-want event; you can contribute whatever amount you’d like to help fund the association’s projects.
L’événement Conférence : Artistes au parcours improbable Mirambeau a été mis à jour le 2026-09-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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