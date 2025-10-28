Conférence artistique sur la Belle Epoque Résidence Les Clés d’Or Orthez

Conférence artistique sur la Belle Epoque Résidence Les Clés d'Or Orthez mardi 28 octobre 2025.

Résidence Les Clés d'Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

2025-10-28

Conférence animée par Sabrina Genty.

Afin que cette thématique soit accessible au plus grand nombre, elle est traitée de manière transversale Arts, Histoire, Littérature, Société.

Avec ses lieux emblématiques de sociabilités, ses cabarets, du “Moulin Rouge” au “Chat Noir” en passant par le “Divan

Japonais” , ses femmes symboliques comme “La Goulue” Jane Avril “ …

La vie nocturne trépidante entre Cafés-Concerts, Cabarets et cirques, peints par Toulouse-Lautrec ou le jeune Picasso tout juste débarqué de Barcelone.

Après la conférence, échange avec les participants.

L’événement est ponctué d’un Entract’ Convivial. .

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 22 00

