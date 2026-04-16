Conférence artistique Une impressionnante méconnu Meschers-sur-Gironde
Conférence artistique Une impressionnante méconnu Meschers-sur-Gironde jeudi 16 avril 2026.
Meschers-sur-Gironde
Conférence artistique Une impressionnante méconnu
Rue paul massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Cycle de conférences les artistes du deuxième rang –
.
Rue paul massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
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English :
Cycle of conferences the artists of the second rank –
L’événement Conférence artistique Une impressionnante méconnu Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-12-16 par Royan Atlantique
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