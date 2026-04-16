Meschers-sur-Gironde

Conférence artistique Une impressionnante méconnu

Rue paul massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Cycle de conférences les artistes du deuxième rang –

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Rue paul massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

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English :

Cycle of conferences the artists of the second rank –

L’événement Conférence artistique Une impressionnante méconnu Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-12-16 par Royan Atlantique