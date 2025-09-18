Conférence Arts / Thé, café ou chocolat, l’histoire du petit déjeuner MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Conférence Arts / Thé, café ou chocolat, l’histoire du petit déjeuner MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé jeudi 8 janvier 2026.

Conférence Arts / Thé, café ou chocolat, l'histoire du petit déjeuner MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Jeudi 8 janvier 2026, 15h00

4 € / 2 €

HISTOIRE DE SAVOIR par Géraldine GUERIN, Historienne de l’art

L’histoire du petit déjeuner

À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, le thé, le café et le chocolat, tout d’abord loués pour leurs vertus médicinales, sont consommés par les élites en Europe, où l’on apprend progressivement à les préparer et à les accommoder, notamment par l’ajout de sucre. Ces boissons exotiques se démocratisent peu à peu au cours du XIXe siècle donnant naissance à un nouveau repas : le petit-déjeuner.

Reposant sur des denrées tropicales issues de trois continents, ce premier moment de la journée s’inscrit comme un marqueur de la domination de l’Europe sur le monde.

De l’échange du thé contre l’opium en Chine à la traite transatlantique pour la culture du sucre et du café, cette conférence revient sur l’histoire de ces plantes exotiques et suit le déplacement de leurs zones de production sous l’influence des grandes compagnies de commerce européennes.

Début : 2026-01-08T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T16:30:00.000+01:00

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine