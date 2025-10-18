Conférence Arzacq-Arraziguet

Conférence Arzacq-Arraziguet samedi 18 octobre 2025.

Chemin de la bibliothèque Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Boire et manger à l’époque des bastides par Jean-Paul Valois de l’association Bastides 64. Il abordera les coutumes alimentaires du Moyen-Age dont certaines perdurent encore aujourd’hui. .

Chemin de la bibliothèque Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 43 63 bibliotheque@arzacq.com

