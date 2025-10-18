Conférence Arzacq-Arraziguet
Conférence Arzacq-Arraziguet samedi 18 octobre 2025.
Conférence
Chemin de la bibliothèque Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Boire et manger à l’époque des bastides par Jean-Paul Valois de l’association Bastides 64. Il abordera les coutumes alimentaires du Moyen-Age dont certaines perdurent encore aujourd’hui. .
Chemin de la bibliothèque Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 43 63 bibliotheque@arzacq.com
