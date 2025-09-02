Conférence Asiattack ! Les conséquences de l’arrivée d’un frelon sur nos populations de pollinisateurs Médiathèque de Bletterans Bletterans

Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura

Début : 2025-09-02 20:00:00

fin : 2025-09-02 22:00:00

2025-09-02

Conférence animée par Emilie Chavel de la Fédération Départementale de Chasse du Jura.

Au programme une présentation de la biologie des frelons asiatiques et des conséquences de leur arrivée en France, notamment leur impact sur les pollinisateurs, puis la découverte du plan d’action régional mis en place cette année pour endiguer leur prolifération.

La conférence sera suivie d’un temps d’échange convivial

Tout public. .

Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 75 47 mediatheque@bressehauteseille.fr

