Conférence « Astaffort, terre d’accueil : 1836-1936, un siècle d’immigration européenne » Salle polyvalente d’Astaffort Astaffort

Conférence « Astaffort, terre d’accueil : 1836-1936, un siècle d’immigration européenne » Salle polyvalente d’Astaffort Astaffort samedi 20 septembre 2025.

Conférence « Astaffort, terre d’accueil : 1836-1936, un siècle d’immigration européenne » Samedi 20 septembre, 15h00 Salle polyvalente d’Astaffort Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

En cent ans, Astaffort a bénéficié d’un apport migratoire tout à fait exceptionnel.

Jean-François Grattieri brosse le portrait de ces Espagnols, Italiens, Suisses ou Belges qui ont marqué durablement l’histoire de la commune.

Salle polyvalente d’Astaffort Place de la Nation, 47220 Astaffort Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

En cent ans, Astaffort a bénéficié d’un apport migratoire tout à fait exceptionnel.

Les familles Besoli et Solans, issues de l’immigration espagnole, devant leur commerce de la rue André-Routier, en 1914. © collection particulière Aline Dandine