Conférence Astronomie à la Renaissance

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Après avoir détaillé l’Astronomie au Moyen-Age, Jean-Christophe Rat nous fait découvrir l’histoire de cette science à la Renaissance. L’Astronomie de la Renaissance ne fut pas seulement une avancée scientifique elle constitua une révolution intellectuelle et culturelle.

Conférence par Jean-Christophe Rat, en partenariat avec Faites de la Science en Val d’Amboise .

Après avoir détaillé l’Astronomie au Moyen-Age, Jean-Christophe Rat nous fait découvrir l’histoire de cette science à la Renaissance. Cette époque unique voit la science et l’art s’unir pour explorer la réalité

La Renaissance a prouvé que pour comprendre les étoiles, il ne suffisait pas de les calculer, il fallait aussi apprendre à les regarder. La Science et l’Art se mêle pour rendre visible l’invisible. A cette époque, représenter les astres, c’est aussi représenter la volonté divine. Mais Galilée prouve que les cieux ne sont pas immuables et parfaits comme le voulait l’Église. Les artistes ont témoigné de l’essor des connaissances nouvelles. Cette conférence dévoile ces deux mondes qui .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After giving a detailed account of Astronomy in the Middle Ages, Jean-Christophe Rat takes us on a tour of the history of this science during the Renaissance. Astronomy during the Renaissance was not just a scientific breakthrough: it was an intellectual and cultural revolution.

L’événement Conférence Astronomie à la Renaissance Amboise a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT 37