Valcourt

Conférence Astronomie chinoise du dragon aux satellites

Observatoire astronomique Valcourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Tout public

Aborder l’astronomie chinoise, c’est entrer dans un monde où sciences, religions, politique et philosophie se mêlent étroitement. C’est accepter d’oublier nos constellations grecques, nos récits bibliques, nos savants de la Renaissance, c’est rencontrer une autre manière de penser le Ciel et d’inscrire l’Homme dans l’Univers. .

Observatoire astronomique Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 36 89 36 29

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English :

L’événement Conférence Astronomie chinoise du dragon aux satellites Valcourt a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne