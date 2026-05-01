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Conférence Astronomie chinoise du dragon aux satellites Valcourt

Conférence Astronomie chinoise du dragon aux satellites Valcourt vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Observatoire astronomique

Ville : 52100 Valcourt

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Valcourt

Conférence Astronomie chinoise du dragon aux satellites

Observatoire astronomique Valcourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Tout public
Aborder l’astronomie chinoise, c’est entrer dans un monde où sciences, religions, politique et philosophie se mêlent étroitement. C’est accepter d’oublier nos constellations grecques, nos récits bibliques, nos savants de la Renaissance, c’est rencontrer une autre manière de penser le Ciel et d’inscrire l’Homme dans l’Univers.   .

Observatoire astronomique Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 36 89 36 29 

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English :

L’événement Conférence Astronomie chinoise du dragon aux satellites Valcourt a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne