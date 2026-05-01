Conférence Astronomie chinoise du dragon aux satellites Valcourt
Conférence Astronomie chinoise du dragon aux satellites Valcourt vendredi 15 mai 2026.
Valcourt
Conférence Astronomie chinoise du dragon aux satellites
Observatoire astronomique Valcourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Tout public
Aborder l’astronomie chinoise, c’est entrer dans un monde où sciences, religions, politique et philosophie se mêlent étroitement. C’est accepter d’oublier nos constellations grecques, nos récits bibliques, nos savants de la Renaissance, c’est rencontrer une autre manière de penser le Ciel et d’inscrire l’Homme dans l’Univers. .
Observatoire astronomique Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 36 89 36 29
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English :
L’événement Conférence Astronomie chinoise du dragon aux satellites Valcourt a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne