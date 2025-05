Conférence Astronomie L’univers sous l’œil du télescope spatial James Webb – Saint-Quentin, 15 mai 2025 14:15, Saint-Quentin.

Début : 2025-05-15 14:15:00

fin : 2025-05-15 17:00:00

2025-05-15

Conférence L’univers sous l’œil du télescope James Webb

Mercredi 15 mai à 14h30 ELISA Aerospace, Saint-Quentin.

Gratuite et ouverte à tous, cette conférence animée par Pierre Henriquet vous emmène à la découverte des merveilles du cosmos vues par le télescope spatial James Webb.

Date Mercredi 15 mai 2025

Heure Accueil à 14h00, début de la conférence à 14h30

Lieu ELISA Aerospace, 48 rue Raspail, 02100 Saint-Quentin.

Entrée libre et gratuite (inscription demandée pour les visiteurs extérieurs à l’école)

L’association d’astronomie d’ELISA Aerospace vous invite à une conférence exceptionnelle animée par Pierre Henriquet, vulgarisateur scientifique et passionné d’astronomie.

Découvrez le cosmos tel que vous ne l’avez jamais vu à travers les yeux du télescope spatial James Webb, le plus puissant jamais envoyé dans l’espace. Une exploration fascinante des galaxies lointaines, des étoiles en formation, et des exoplanètes qui pourraient bien ressembler à la Terre…

Les personnes extérieures à ELISA sont les bienvenues merci de prévenir l’association par message ou par mail en amont.

Conférence ouverte à toutes et tous une belle opportunité de plonger dans l’univers au cœur de Saint-Quentin ! 00 .

48 Rue Raspail

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 7 67 02 10 45 elisastro02@gmail.com

English :

Lecture ? The universe through the eyes of the James Webb Telescope

Wednesday May 15 at 2:30 pm ? ELISA Aerospace, Saint-Quentin.

Free and open to all, this lecture by Pierre Henriquet takes you on a voyage of discovery of the wonders of the cosmos as seen through the eyes of the James Webb Space Telescope.

German :

Konferenz ? Das Universum im Blick des James-Webb-Teleskops

Mittwoch, den 15. Mai um 14:30 Uhr ? ELISA Aerospace, Saint-Quentin.

Diese kostenlose und für alle offene Konferenz unter der Leitung von Pierre Henriquet nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch die Wunder des Kosmos aus der Sicht des James-Webb-Weltraumteleskops.

Italiano :

Conferenza ? L’Universo attraverso gli occhi del James Webb Telescope

Mercoledì 15 maggio alle 14.30? ELISA Aerospace, Saint-Quentin.

La conferenza di Pierre Henriquet, gratuita e aperta a tutti, vi condurrà alla scoperta delle meraviglie del cosmo viste attraverso gli occhi del telescopio spaziale James Webb.

Espanol :

Conferencia ? El Universo a través de los ojos del telescopio James Webb

Miércoles 15 de mayo a las 14.30 h ? ELISA Aerospace, Saint-Quentin.

Gratuita y abierta a todos, esta conferencia de Pierre Henriquet le llevará a descubrir las maravillas del cosmos visto a través de los ojos del telescopio espacial James Webb.

