Conférence astronomie Quai des Anglais Martigues

Samedi 24 janvier 2026 de 15h à 17h. Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à la médiathèque Louis Aragon de Martigues pour découvrir une conférence autour de l’astronomie en partenariat avec le club Astro 13.

Liens entre l’astronomie et la science fiction par Samuel Boissier.

Samuel Boissier dirige le Programme National de Cosmologie et Galaxies. Ses travaux s’intéressent à l’évolution temporelle des galaxies dans un contexte cosmologique. .

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 80 27 97 mediatheque-accueil@ville-martigues.fr

Head to the Louis Aragon media library in Martigues to discover a conference about astronomy in partnership with the Astro 13 club.

