Conférence-atelier Art-thérapie Centre socioculturel du Clos Toreau Maison des Confluences – ACCOORD Nantes

Conférence-atelier Art-thérapie Centre socioculturel du Clos Toreau Maison des Confluences – ACCOORD Nantes mercredi 15 octobre 2025.

Conférence-atelier Art-thérapie Mercredi 15 octobre, 18h00 Centre socioculturel du Clos Toreau Maison des Confluences – ACCOORD Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T18:00:00 – 2025-10-15T20:00:00

Fin : 2025-10-15T18:00:00 – 2025-10-15T20:00:00

L’art-thérapie permet de vous exprimer autrement : à travers la peinture, le modelage, le dessin, le photolangage, les masques, la musicothérapie, etc. Aucune compétence artistique n’est nécessaire. L’objectif est de favoriser votre bien-être mental, corporel et émotionnel pour approfondir la connaissance de vous-même et cultiver votre positivité ! En partenariat avec la Direction de quartier Sud, l’association Bipôles 44 organise ainsi une courte conférence sur l’art-thérapie et ses bienfaits suivie d’une mise en pratique, menées par Nathalie Jouhier, art-thérapeute.

Centre socioculturel du Clos Toreau Maison des Confluences – ACCOORD 4 Place du Muguet Nantais, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

Conférence-atelier Art-thérapie