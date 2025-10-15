Conférence-atelier Art-thérapie Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

L’art-thérapie permet de vous exprimer autrement : à travers la peinture, le modelage, le dessin, le photolangage, les masques, la musicothérapie, etc. Aucune compétence artistique n’est nécessaire. L’objectif est de favoriser votre bien-être mental, corporel et émotionnel pour approfondir la connaissance de vous-même et cultiver votre positivité ! En partenariat avec la Direction de quartier Sud, l’association Bipôles 44 organise ainsi une courte conférence sur l’art-thérapie et ses bienfaits suivie d’une mise en pratique, menées par Nathalie Jouhier, art-thérapeute.

Le Ripaillon Nantes 44200