Conférence atelier autour de la BD Défends-toi toi-même Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron vendredi 6 mars 2026.
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-03-06 17:00:00
fin : 2026-03-06 19:30:00
2026-03-06
Conférence atelier autour de la BD Défends-toi toi-même avec Anne Van Hyfte Morel à la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron.
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com
English :
Conference-workshop on the comic strip Défends-toi toi-même with Anne Van Hyfte Morel at the Saint-Pierre d’Oléron media library.
