Conférence atelier autour de la BD Défends-toi toi-même Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence atelier autour de la BD Défends-toi toi-même

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 17:00:00

fin : 2026-03-06 19:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Conférence atelier autour de la BD Défends-toi toi-même avec Anne Van Hyfte Morel à la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron.

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com

English :

Conference-workshop on the comic strip Défends-toi toi-même with Anne Van Hyfte Morel at the Saint-Pierre d’Oléron media library.

L’événement Conférence atelier autour de la BD Défends-toi toi-même Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes