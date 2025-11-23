Conférence-atelier Avancer vers ses objectifs malgré le stress et le manque de confiance Maison des associations Royan
Conférence-atelier Avancer vers ses objectifs malgré le stress et le manque de confiance
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-23 10:00:00
Avec Ève Fedyeva, psychopraticienne, chercheuse en neuroscience
Pourquoi certains dépassent les obstacles alors que d’autres restent bloqués par le stress ou le doute ?
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 61 01 70 royan.bonheur@gmail.com
English :
With Ève Fedyeva, psychopratician and neuroscience researcher
Why do some people overcome obstacles while others remain blocked by stress or doubt?
German :
Mit Ève Fedyeva, Psychopraktikerin und Neurowissenschaftlerin
Warum überwinden manche Menschen Hindernisse, während andere durch Stress oder Zweifel blockiert sind?
Italiano :
Con Ève Fedyeva, psicopratica e ricercatrice di neuroscienze
Perché alcune persone superano gli ostacoli mentre altre rimangono bloccate dallo stress o dai dubbi?
Espanol :
Con Ève Fedyeva, psicopratista e investigadora en neurociencia
¿Por qué algunas personas superan los obstáculos y otras permanecen bloqueadas por el estrés o la duda?
