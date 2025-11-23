Conférence-atelier Avancer vers ses objectifs malgré le stress et le manque de confiance Maison des associations Royan

Conférence-atelier Avancer vers ses objectifs malgré le stress et le manque de confiance

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-23 10:00:00

Avec Ève Fedyeva, psychopraticienne, chercheuse en neuroscience

Pourquoi certains dépassent les obstacles alors que d’autres restent bloqués par le stress ou le doute ?

English :

With Ève Fedyeva, psychopratician and neuroscience researcher

Why do some people overcome obstacles while others remain blocked by stress or doubt?

German :

Mit Ève Fedyeva, Psychopraktikerin und Neurowissenschaftlerin

Warum überwinden manche Menschen Hindernisse, während andere durch Stress oder Zweifel blockiert sind?

Italiano :

Con Ève Fedyeva, psicopratica e ricercatrice di neuroscienze

Perché alcune persone superano gli ostacoli mentre altre rimangono bloccate dallo stress o dai dubbi?

Espanol :

Con Ève Fedyeva, psicopratista e investigadora en neurociencia

¿Por qué algunas personas superan los obstáculos y otras permanecen bloqueadas por el estrés o la duda?

