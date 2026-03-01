Conférence Atelier Bourgeons et Gemmothérapie Maisons Familiales et Rurales Blye

Conférence Atelier Bourgeons et Gemmothérapie

Maisons Familiales et Rurales Impasse des Vernes Blye Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:15:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Une soirée exceptionnelle à explorer la gemmothérapie comment elle agit, quelles sont ses grandes familles de bourgeons, et comment l’intégrer dans ton quotidien, avec discernement et intuition. Sur réservation. Dès 19h15.

L’élan du printemps

Le printemps pointe le bout de son nez…

La sève recommence à couler, les bourgeons s’arrondissent, les herbes percent la mousse — tout pousse, tout respire, tout se remet à vivre.

Et toi ? Comment accueille tu cet élan ?

Tarif libre à partir de 15€: règlement sur place.

Lieu de rdv communiqué par WhatsApp quelques jours avant la date de la conférence. .

Maisons Familiales et Rurales Impasse des Vernes Blye 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 contact@corpsetplantes.fr

