Conférence-atelier Comment guérir nos relations familiales Fatouville-Grestain

Conférence-atelier Comment guérir nos relations familiales

168 Impasse d’Aumale Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25 20:30:00

Date(s) :

2025-11-25

avec Isabelle Laroche, Gestalt thérapeute certifiée et Maître Enseignante Reiki.

Comment prendre soin de notre Ecologie personnelle pour guérir nos relations familiales et s’ouvrir à la connexion à plus grand que Soi ? Une conférence-atelier proposée par Isabelle Laroche, Gestalt thérapeute certifiée et Maître Enseignante Reiki.

Isabelle Laroche

J’ai été orientée vers des études de Commerce j’étais assez scolaire et capable de faire un BAC+5 fluidement (Audencia à Nantes). Je me suis laissée configurer, même si j’aimais le contact humain et que j’y trouvais une certaine cohérence.

Alors que j’étais une jeune cadre dynamique reconnue dans l’entreprise, à 30 ans, j’ai développé une Polyarthrite Rhumatoïde ; cette épreuve m’a amenée à réinventer ma vie professionnelle progressivement, en m’installant en libéral.

Cela m’a permis de faire en sorte que mon travail soit compatible avec mon statut de maman de 3 jeunes enfants (arrivés en un peu plus de 2 ans, car la 2ème fournée était des jumelles).

Moi qui m’étais développée sans me poser de questions, m’identifiant à mon statut et à mes compétences professionnelles, j’ai traversé un moment de grande solitude qui étais-je en dehors de mes rôles, tout au fond de moi ?

Je me suis engagée dans une reconversion professionnelle, d’abord en tant qu’Energéticienne et Maître enseignante de Reiki (formatrice en Ecologie personnelle d’abord et avant tout) ; puis en tant que Psycho-Praticienne en Gestalt thérapie, ayant fait le choix d’écrire mon article final du CEP sur la complémentarité des 2 approches (Reiki et Gestalt thérapie).

Cela fait plus de 25 ans que je chemine et que j’avance en Conscience, dans ma façon d’être en relation, avec moi, et avec mes proches et accompagnés.

Au passage, je me suis rencontrée dans mon hypersensibilité, qui me faisait tellement peur… j’ai rencontré mes frustrations, ma colère, mon extrême lassitude de ma battre inlassablement contre des moulins à vent…

Et je peux reconnaître au fond, cette femme qui ne lâche jamais, cette personne engagée envers ses proches et envers elle-même, qui accepte de regarder ce qui dysfonctionne dans ses propres coulisses intérieures, pour mieux nettoyer ce qui doit l’être, en laissant glisser les diktats de cet ancien monde patriarcal encore bien loin de soutenir le déploiement de la Femme hypersensible, instinctive et en quête d’authenticité.

Aujourd’hui, j’accompagne des personnes en transition, ou en quête de Sens, qui souhaitent réinventer leur vie. Des personnes ouvertes à l’éventualité de se connecter pleinement à leur être essentiel, prêtes à se laisser guider par les messages et cadeaux de la vie, en surfant fluidement sur les vagues de la vie bien vivante. Des personnes empathiques, solides pour les autres, fragilisées par un choc de vie, qui ont besoin de remettre de la douceur et de l’élan vital dans leur vie.

J’ai aujourd’hui à Cœur de partager mes découvertes, mes enseignements les plus majeurs, à travers des Podcasts pensées sonores , des vidéos, des articles autour du Sens de la vie, et aussi des programmes en ligne, propice à la métamorphose profonde de l’être.

19h00 Présentation du livre Guérir nos relations familiales

19h30 Atelier Quelles sont les résistances qui m’empêchent de prendre soin de mon écologie personnelle au quotidien ?

20h00 Echanges sur les expériences de chacun.e(s) Question(s) Réponses Séance de dédicaces

20h30 Repas partagé pour ceux qui le souhaitent (de préférence alimentation végétarienne) .

168 Impasse d’Aumale Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie contact@larbreauxetoiles.fr

English : Conférence-atelier Comment guérir nos relations familiales

with Isabelle Laroche, certified Gestalt therapist and Reiki Master Teacher.

German :

mit Isabelle Laroche, zertifizierte Gestalttherapeutin und Reiki-Meisterlehrerin.

Italiano :

con Isabelle Laroche, terapeuta certificata della Gestalt e Master Teacher Reiki.

Espanol :

con Isabelle Laroche, terapeuta Gestalt certificada y Maestra de Reiki.

L’événement Conférence-atelier Comment guérir nos relations familiales Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Honfleur-Beuzeville