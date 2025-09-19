Conférence-atelier « Comment on sauve un film » Cinéma Rutebeuf Clichy

Conférence-atelier « Comment on sauve un film » Cinéma Rutebeuf Clichy vendredi 19 septembre 2025.

Conférence-atelier « Comment on sauve un film » Vendredi 19 septembre, 14h00 Cinéma Rutebeuf Hauts-de-Seine

Jauge du cinéma 360 places. Public : lycéens et adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Venez découvrir comment sont collectés, restaurés et ensuite diffusés les chefs-d’œuvre du 7e Art, à l’occasion de cette séance Ciné-atelier, proposée dans le cadre festival Play It Again !. En compagnie de Clara Perrichon, intervenante pédagogique et conférencière, découvrez les enjeux et les techniques de préservation des films, et éveillez vos regards sur les spécificités du patrimoine cinématographique. En partenariat avec l’ADRC dans le cadre du festival Play It Again !

Cinéma Rutebeuf 16-18 allées Léon Gambetta 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Play It Again