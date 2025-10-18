Conférence-atelier, le sucre ami ou ennemi ? La Verdura Saint-Vaast-la-Hougue

Conférence-atelier, le sucre ami ou ennemi ?

La Verdura 177 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue

2025-10-18 10:00:00

2025-10-18 11:00:00

2025-10-18

Rendez-vous le 18 octobre 2025 à 10h au magasin La Verdura.

Patricia Cottebrune, naturopathe animera cet atelier et vous dévoilera tout ce qu’il faut savoir sur le sucre.

Gratuit, sur inscription.

Renseignements au 02 33 22 47 75. .

La Verdura 177 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 22 47 75

English : Conférence-atelier, le sucre ami ou ennemi ?

