Conférence Atelier Les réflexes Archaïques MJC Châteauvert Valence

Conférence Atelier Les réflexes Archaïques

MJC Châteauvert 3 place des Buissonets Valence Drôme

Les réflexes archaïques jouent un rôle important dans la maturation de notre système nerveux dès la naissance.

MJC Châteauvert 3 place des Buissonets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 62 97 73 infosante2607@gmail.com

English :

Archaic reflexes play an important role in the maturation of our nervous system from birth.

German :

Archaische Reflexe spielen von Geburt an eine wichtige Rolle bei der Reifung unseres Nervensystems.

Italiano :

I riflessi arcaici svolgono un ruolo importante nella maturazione del nostro sistema nervoso fin dalla nascita.

Espanol :

Los reflejos arcaicos desempeñan un papel importante en la maduración de nuestro sistema nervioso desde el nacimiento.

