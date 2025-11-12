Conférence Atelier Les réflexes Archaïques MJC Châteauvert Valence
Conférence Atelier Les réflexes Archaïques MJC Châteauvert Valence mercredi 12 novembre 2025.
Conférence Atelier Les réflexes Archaïques
MJC Châteauvert 3 place des Buissonets Valence Drôme
Début : 2025-11-12 19:00:00
fin : 2025-11-12 19:00:00
Date(s) :
2025-11-12
Les réflexes archaïques jouent un rôle important dans la maturation de notre système nerveux dès la naissance.
MJC Châteauvert 3 place des Buissonets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 62 97 73 infosante2607@gmail.com
English :
Archaic reflexes play an important role in the maturation of our nervous system from birth.
German :
Archaische Reflexe spielen von Geburt an eine wichtige Rolle bei der Reifung unseres Nervensystems.
Italiano :
I riflessi arcaici svolgono un ruolo importante nella maturazione del nostro sistema nervoso fin dalla nascita.
Espanol :
Los reflejos arcaicos desempeñan un papel importante en la maduración de nuestro sistema nervioso desde el nacimiento.
