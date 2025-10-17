Conférence-Atelier. Méditation de Pleine conscience Médiathèque – Le Grand Logis Bruz

Gratuit. sur réservation

Quelles sont les origines de la Méditation de Pleine Conscience, quels sont ses bienfaits et comment intégrer des exercices pratiques dans sa vie quotidienne ?

Un voyage au cœur des fondements de cette approche aujourd’hui très répandue dans le monde. Une conférence parsemée d’expériences pratiques animée par Nathalie Hédou, enseignante de Méditation de Pleine Conscience dans la région rennaise.

Plus d’infos, sur ses programmes de Méditation proposés tout au long de l’année : [https://www.pleineconscience35.fr/](https://www.pleineconscience35.fr/)

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/conference-atelier/meditation-de-pleine-conscience

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine