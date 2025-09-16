Conférence/atelier pour les séniors de plus de 60 ans Combres

Conférence/atelier pour les séniors de plus de 60 ans Combres mardi 16 septembre 2025.

Conférence/atelier pour les séniors de plus de 60 ans

Combres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 14:00:00

fin : 2025-10-14 16:00:00

Date(s) :

2025-09-16 2025-09-30 2025-10-14 2025-11-04 2025-11-25 2025-12-16

Les familles rurales organise des conférences/ateliers à destination des séniors de plus de 60 ans sur différentes thématiques ) à la salle des fêtes de Combres.

.

Combres 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 45 26 01 30

English :

Les familles rurales organizes conferences/workshops for seniors over 60 on a variety of topics at the Salle des Fêtes in Combres.

German :

Die Landfamilien organisieren Konferenzen/Workshops für Senioren ab 60 Jahren zu verschiedenen Themen ) im Festsaal von Combres.

Italiano :

Les familles rurales organizzano conferenze/laboratori per anziani dai 60 anni in su su diversi argomenti presso la Salle des Fêtes di Combres.

Espanol :

Les familles rurales organiza conferencias/talleres para mayores de 60 años sobre diversos temas en la Salle des Fêtes de Combres.

L’événement Conférence/atelier pour les séniors de plus de 60 ans Combres a été mis à jour le 2025-09-13 par OTs DU PERCHE