Conférence atelier prévention des conflits Pontarlier

La Tisanerie Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Autres Tarifs
Début : 2025-11-14 19:30:00
fin : 2025-11-14 22:30:00
2025-11-14
Prévention des conflits conférence-atelier animée par Xavier FOURNIER. Les désaccords sont inévitables, mais les solutions sont toujours possibles. Lors de cet atelier, Xavier vous transmet des outils concrets pour comprendre et exprimer ses émotions, désamorcer les tensions.
La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 63 58 23 xavierfournier@autourdesoimaime.fr
