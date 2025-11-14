Conférence atelier prévention des conflits Pontarlier

Conférence atelier prévention des conflits

14 novembre 2025, 19:30

22:30

2025-11-14

Prévention des conflits conférence-atelier animée par Xavier FOURNIER. Les désaccords sont inévitables, mais les solutions sont toujours possibles. Lors de cet atelier, Xavier vous transmet des outils concrets pour comprendre et exprimer ses émotions, désamorcer les tensions.

Réservation conseillée. .

La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 63 58 23 xavierfournier@autourdesoimaime.fr

