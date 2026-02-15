Conférence-atelier troubles du sommeil Hôtel Les Terrasses d’Atlanthal Anglet

Conférence-atelier troubles du sommeil

Hôtel Les Terrasses d’Atlanthal 153 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques

Découvrez comment mieux comprendre et améliorer votre sommeil !

Rejoignez-nous pour une conférence dédiée aux troubles du sommeil, où nous aborderons leurs causes, leurs conséquences sur la santé et surtout les solutions concrètes pour retrouver des nuits plus réparatrices.

Cette conférence participative alterne apports pratiques, exercices physiques doux et techniques de relaxation, afin de vous permettre d’expérimenter immédiatement des outils simples et efficaces à intégrer dans votre quotidien. .

Hôtel Les Terrasses d’Atlanthal 153 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 75 55 info@belha-collection.com

