Conférence Atlas des richesses botaniques de la vallée de Ravines Médiathèque Senones

Conférence Atlas des richesses botaniques de la vallée de Ravines

Gratuit

Vendredi 2026-02-06 20:00:00

2026-02-06 21:30:00

2026-02-06

Découverte du patrimoine botanique de la Vallée de Ravines par Denis Cartier.

Public adulte, sur inscription.

Médiathèque 2 Place Clémenceau Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 67 87 mediatheque-senones@ca-saintdie.fr

English:

Discover the botanical heritage of the Ravines Valley with Denis Cartier.

Adults, registration required.

