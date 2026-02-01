Conférence Atlas des richesses botaniques de la vallée de Ravines Médiathèque Senones
Conférence Atlas des richesses botaniques de la vallée de Ravines Médiathèque Senones vendredi 6 février 2026.
Conférence Atlas des richesses botaniques de la vallée de Ravines
Médiathèque 2 Place Clémenceau Senones Vosges
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06 21:30:00
2026-02-06
Découverte du patrimoine botanique de la Vallée de Ravines par Denis Cartier.
Public adulte, sur inscription.Adultes
Médiathèque 2 Place Clémenceau Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 67 87 mediatheque-senones@ca-saintdie.fr
English :
Discover the botanical heritage of the Ravines Valley with Denis Cartier.
Adults, registration required.
L’événement Conférence Atlas des richesses botaniques de la vallée de Ravines Senones a été mis à jour le 2026-01-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES