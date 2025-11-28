Conférence Atout port, les territoires jouent carte sur table Musée du Prieuré Harfleur

Conférence Atout port, les territoires jouent carte sur table Musée du Prieuré Harfleur vendredi 28 novembre 2025.

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Début : 2025-11-28 18:00:00

Tout au long de cette conférence, vous apprendrez à comprendre les outils des géographes de la géographie à la cartographie en passant par l’AIS (Automatic Identification System). Les données issues de ces outils et surtout leur utilité pratique, vous seront expliqués et vous découvrirez comment ces dernières permettent d’étudier les enjeux du transport maritime.

Par Ronan Kerbiriou .

