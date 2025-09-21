Conférence « Au bout du monde, comment et pourquoi l’archéologie est pratiquée dans les TAAF » Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre

Conférence « Au bout du monde, comment et pourquoi l’archéologie est pratiquée dans les TAAF » Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T08:45:00 – 2025-09-21T09:45:00

Fin : 2025-09-21T08:45:00 – 2025-09-21T09:45:00

L’étude, l’identification et la conservation du patrimoine historique des TAAF, mobilier et immobilier, sont menées depuis le début des années 90. Elles se sont considérablement développées depuis la mise en œuvre d’un partenariat avec le Service régional d’archéologie de La Réunion.

Pierre Brial et Guillaume Teillet présenteront les techniques employées pour inventorier et relever les vestiges et reviendront sur quelques missions menées ces dernières années, dont la plus récente sur l’île Europa. Les résultats ouvrent des pistes de réflexion permettant de mieux connaître les occupations humaines sur ces territoires et leur impact sur les milieux naturels.

Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre La Réunion

Journées européennes du patrimoine 2025

