Conférence au Centre d’Art autour de l’Osier Villaines-les-Rochers

Conférence au Centre d’Art autour de l’Osier

50 rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Samedi 20 septembre 2025 à 11H, dans le cadre des Journées du Patrimoine

Le parallèle entre l’imprimante 3D et les process en vannerie.

Une présentation des tanins pigments expérimentés avec la classe découverte environnement école Allain à Tours, et les innovations de formes grâce à l’impression 3D en relation avec Lucas Pradalier et Eva Houzi qui ont leur atelier à la Morinerie à Saint Pierre des Corps.

Réservations en ligne sur www.lespaniersdhelene.com

06 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com

50 rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com

English :

Saturday, September 20, 2025 at 11 a.m., as part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days)

The parallel between the 3D printer and basket-making processes.

German :

Samstag, 20. September 2025, 11 Uhr, im Rahmen der Tage des Kulturerbes

Die Parallele zwischen dem 3D-Drucker und den Prozessen in der Korbflechterei.

Italiano :

Sabato 20 settembre 2025 alle 11.00, nell’ambito delle celebrazioni delle Giornate del Patrimonio

Il parallelo tra la stampante 3D e i processi di cesteria.

Espanol :

Sábado 20 de septiembre de 2025 a las 11.00 horas, en el marco de las Jornadas del Patrimonio

El paralelismo entre la impresora 3D y los procesos de cestería.

