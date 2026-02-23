Conférence Au Charbon !… Maison Communale des Services Chazemais
Conférence Au Charbon !… Maison Communale des Services Chazemais vendredi 6 mars 2026.
Conférence Au Charbon !…
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier
Début : 2026-03-06 19:00:00
Au charbon !…
Sur les traces de la libellule géante et des gueules noires, dans les mines du bassin houiller commentryen.
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 58 11 25 legrillon-chazemais@orange.fr
English :
To the coal!?
In the footsteps of the giant dragonfly and the blackface, in the mines of the Commentry coal basin.
L’événement Conférence Au Charbon !… Chazemais a été mis à jour le 2026-02-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ