Conférence Au Charbon !… Maison Communale des Services Chazemais

Conférence Au Charbon !…

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Au charbon !…

Sur les traces de la libellule géante et des gueules noires, dans les mines du bassin houiller commentryen.

.

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 58 11 25 legrillon-chazemais@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To the coal!?

In the footsteps of the giant dragonfly and the blackface, in the mines of the Commentry coal basin.

L’événement Conférence Au Charbon !… Chazemais a été mis à jour le 2026-02-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ