Conférence au Château de Gaye à Gaye Gaye

Conférence au Château de Gaye à Gaye

Salle d’évolution de Gaye Gaye Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Les Mémoires de Gaye propose le samedi 17 janvier 2026 à 14h30 à la salle d’évolution de Gaye une conférence portant sur le Château de Gaye des roturiers et des femmes qui sera présenté par Olivier Makil. .

Salle d’évolution de Gaye Gaye 51120 Marne Grand Est

English : Conférence au Château de Gaye à Gaye

On Saturday January 17, 2026 at 2:30 pm at the Salle d’Evolution de Gaye, Les Mémoires de Gaye will host a conference on Château de Gaye: commoners and women.

