Conférence au Château de Mauriac Châteaux en fête Château de Mauriac Douzillac samedi 18 avril 2026.

Château de Mauriac 42 Château de Mauriac Douzillac Dordogne

Début : 2026-04-18
2026-04-18

Présentation historique du château à 11h30

Animation prévue en extérieur
paul.delophem@gmail.com

English : Conférence au Château de Mauriac Châteaux en fête

Historical presentation of the château at 11:30 a.m

Free, no reservation required

Outdoor activities

