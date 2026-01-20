Conférence au Château de Mauriac Châteaux en fête

Château de Mauriac Douzillac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19



2026-04-18

Présentation historique du château à 11h30

Gratuit, sans réservation

Animation prévue en extérieur

Château de Mauriac 42 Château de Mauriac Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine paul.delophem@gmail.com

English : Conférence au Château de Mauriac Châteaux en fête

Historical presentation of the château at 11:30 a.m

Free, no reservation required

Outdoor activities

L’événement Conférence au Château de Mauriac Châteaux en fête Douzillac a été mis à jour le 2026-01-16 par Vallée de l’Isle en Périgord