Conférence au Château de Mauriac Châteaux en fête Château de Mauriac Douzillac samedi 18 avril 2026.
Château de Mauriac Douzillac Dordogne
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
2026-04-18
Présentation historique du château à 11h30
Gratuit, sans réservation
Animation prévue en extérieur
English : Conférence au Château de Mauriac Châteaux en fête
Historical presentation of the château at 11:30 a.m
Free, no reservation required
Outdoor activities
