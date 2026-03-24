Conférence au Château de Monts-sur-Guesnes Salle des Jeux Monts-sur-Guesnes

Conférence au Château de Monts-sur-Guesnes

Salle des Jeux 1 Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Les Amis de l’Historial de Monts-sur-Guesnes vous proposent une conférence par Matthieu Manceau René Monory, itinéraire d’un autodidacte dans la République .

Salle des Jeux 1 Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 89 81

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English : Conférence au Château de Monts-sur-Guesnes

L’événement Conférence au Château de Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais