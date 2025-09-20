Conférence au CNRS « La fabuleuse histoire du campus de Bellevue » CNRS Meudon-Bellevue Meudon

Conférence au CNRS « La fabuleuse histoire du campus de Bellevue » CNRS Meudon-Bellevue Meudon samedi 20 septembre 2025.

Conférence au CNRS « La fabuleuse histoire du campus de Bellevue » Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00 CNRS Meudon-Bellevue Hauts-de-Seine

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le campus de Meudon-Bellevue, lieu symbolique dans la création du CNRS et le début de la recherche scientifique en France, ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Nous vous invitons à découvrir toute son histoire depuis sa création jusqu’à nos jours.

Nous vous proposons d’assister à une conférence de Matthias Cléry, directeur délégué du Comité pour l’histoire du CNRS, pour découvrir toute l’histoire du campus Meudon-Bellevue, lieu symbolique pour le CNRS et le début de la recherche scientifique en France.

CNRS Meudon-Bellevue 1 place Aristide-Briand 92195 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 45 07 50 50 http://www.dr5.cnrs.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-europeennes-du-patrimoine-au-cnrs-1481633278019?aff=oddtdtcreator »}] Siège de la délégation Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS. Site historique du CNRS À partir de Montparnasse, Transilien direction Sèvres-Rive-Gauche, station Bellevue À partir de Pont-de-Sèvres (M9), Bus 169 arrêt 11-Novembre ou Gare de Bellevue À partir de La Défense, Tramway T2 Val-de-Seine, station Brimborion Accès au parking public à proximité du campus (rue Marcel-Allégot)

Conférence

@CNRS