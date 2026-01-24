Conférence Au cœur de la Chine Parking Autran 1 rue de la République Solliès-Pont
vendredi 27 février 2026.
Conférence Au cœur de la Chine
Parking Autran 1 rue de la République Médiathèque René Char Solliès-Pont Var
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Voyage dans les provinces de la Chine intérieure.
Par René DEGIOVANI, géographe et grand voyageur.
Parking Autran 1 rue de la République Médiathèque René Char Solliès-Pont 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 62 39
English :
Journey to the provinces of Inland China.
By René DEGIOVANI, geographer and great traveler.
L’événement Conférence Au cœur de la Chine Solliès-Pont a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapeau