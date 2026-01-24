Conférence Au cœur de la Chine Parking Autran 1 rue de la République Solliès-Pont

Conférence Au cœur de la Chine

Parking Autran 1 rue de la République Médiathèque René Char Solliès-Pont Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Voyage dans les provinces de la Chine intérieure.

Par René DEGIOVANI, géographe et grand voyageur.

.

Parking Autran 1 rue de la République Médiathèque René Char Solliès-Pont 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 62 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Journey to the provinces of Inland China.

By René DEGIOVANI, geographer and great traveler.

L’événement Conférence Au cœur de la Chine Solliès-Pont a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapeau