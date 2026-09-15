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AGENDA · Royan

Conférence | Au cœur du grand orgue boisseau de Notre-Dame de Royan Médiathèque Royan

vendredi 9 octobre 2026 · Médiathèque · Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
1 bis rue de Foncillon
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Conférence | Au cœur du grand orgue boisseau de Notre-Dame de Royan

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Par Emmanuelle Piaud, organiste titulaire
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Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10  mediatheque@mairie-royan.fr

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English :

By Emmanuelle Piaud, Principal Organist

L’événement Conférence | Au cœur du grand orgue boisseau de Notre-Dame de Royan Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan

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