Conférence Au cœur du Népal. N’en rêvez plus, allez-y – Sévérac d’Aveyron, 13 juin 2025 07:00, Sévérac d'Aveyron.

Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-13

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Venez écouter et échanger avec Tapindra, Directeur de l’Agence locale de Tourisme basée à Katmandou « Au cœur du Népal » lors d’une conférence.

Il vous parlera,à travers de vidéos,de son Népal, des traditions, du système scolaire et bien sûr des treks qu’il propose sur place.pour que le Népal, n’en rêvez plus, allez-y !

Celle-ci sera suivi du verre de l’amitié. .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 24 88 40 19 carole.samson2@wanadoo.fr

English :

Come and listen to Tapindra, Director of the Kathmandu-based local tourism agency « Au c?ur du Népal », at a conference.

German :

Hören und diskutieren Sie mit Tapindra, dem Direktor der in Kathmandu ansässigen lokalen Tourismusagentur « Au c?ur du Nepal », bei einem Vortrag.

Italiano :

Unitevi a Tapindra, direttore dell’agenzia turistica locale di Kathmandu « Au c?ur du Népal », per una conferenza.

Espanol :

Acompañe a Tapindra, Director de la agencia local de turismo « Au cœur du Népal », con sede en Katmandú, en una charla.

