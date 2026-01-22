Conférence au coin du feu Beaurecueil-Forge de la Poésie Mareuil en Périgord

Conférence au coin du feu

Beaurecueil-Forge de la Poésie 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord Dordogne

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le château de Beaurecueil Forge de la Poésie accueillera une conférence sur le parcours de François Mitterrand, animée par Bernard Lachaise, professeur honoraire à l’université Bordeaux-Montaigne. Réservation recommandée.

Beaurecueil-Forge de la Poésie 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 16 44 45 jean-noel.cuenod@orange.fr

English : Conférence au coin du feu

The Château de Beaurecueil Forge de la Poésie will host a conference on the life of François Mitterrand, led by Bernard Lachaise, Honorary Professor at Bordeaux-Montaigne University. Reservations recommended.

L’événement Conférence au coin du feu Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-01-19 par Val de Dronne