Conférence au coin du feu Beaurecueil-Forge de la Poésie Mareuil en Périgord samedi 24 janvier 2026.
Beaurecueil-Forge de la Poésie 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Le château de Beaurecueil Forge de la Poésie accueillera une conférence sur le parcours de François Mitterrand, animée par Bernard Lachaise, professeur honoraire à l’université Bordeaux-Montaigne. Réservation recommandée.
Beaurecueil-Forge de la Poésie 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 16 44 45 jean-noel.cuenod@orange.fr
English : Conférence au coin du feu
The Château de Beaurecueil Forge de la Poésie will host a conference on the life of François Mitterrand, led by Bernard Lachaise, Honorary Professor at Bordeaux-Montaigne University. Reservations recommended.
