Conférence « Au-delà de la légende, Napoléon est-il coupable ou mal jugé ? » Brienne-le-Château samedi 11 octobre 2025.

34 rue de l'Ecole Militaire Brienne-le-Château Aube

Gratuit

Gratuit

2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Rendez-vous à la Chapelle du musée pour assiter à la conférence d'Olivier BUFFY, professeur d'histoire géographie. Héros pour les uns, tyran pour les autres, Napoléon Bonaparte ne cesse de diviser. Deux siècles après sa mort, la légende dorée et la légende noire s'affrontent encore. Que retenir de Napoléon ? Bâtisseur visionnaire ou despote sanguinaire ? À travers cette conférence, Olivier Buffy propose de dépasser les clichés pour interroger la complexité de cet héritage, en prenant la distance nécessaire afin de répondre objectivement à cette question.

+33 3 25 27 65 80 contact@musee-napoleon-brienne.fr

