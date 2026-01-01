Conférence Au delà de Neptune les archives glacées de la naissance du Système solaire ! MJC Belle Étoile Planétarium d’Épinal Épinal

Conférence Au delà de Neptune les archives glacées de la naissance du Système solaire !

MJC Belle Étoile Planétarium d’Épinal 31bis Rue Dom Pothier Épinal Vosges

Le planétarium d’Épinal accueillera le vendredi 23 janvier à 20h l’astrophysicien Alain Doressoundiram, spécialiste des petits corps du Système solaire.

Intitulée Au-delà de Neptune les archives glacées de la naissance du Système solaire , cette conférence proposera une plongée captivante dans les régions les plus lointaines de notre Système solaire, là où gravitent les mystérieux objets transneptuniens. Véritables vestiges de la formation planétaire, ces mondes glacés nous offrent un regard unique sur les origines des planètes.

Chercheur engagé dans de nombreuses missions spatiales (BepiColombo, MMX,…) Alain Doressoundiram partagera également les coulisses de ses travaux et dernières découvertes.

Une soirée gratuite, ouverte à toutes et à tous, sur réservation, pour voyager loin, très loin, bien au-delà des frontières de Neptune !

Réservez votre place en nous contactant par téléphone au 03 29 35 08 02 ou via mail à l’adresse planetarium.secretariat88@orange.frTout public

MJC Belle Étoile Planétarium d’Épinal 31bis Rue Dom Pothier Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 08 02

English :

On Friday January 23 at 8pm, Épinal?s planetarium will welcome astrophysicist Alain Doressoundiram, a specialist in the small bodies of the Solar System.

Au-delà de Neptune les archives glacées de la naissance du Système solaire (Beyond Neptune: the icy archives of the birth of the Solar System), will take us on a captivating journey to the farthest reaches of our Solar System, where the mysterious trans-Neptunian objects gravitate. True remnants of planetary formation, these icy worlds offer us a unique insight into the origins of the planets.

Alain Doressoundiram, a researcher involved in numerous space missions (BepiColombo, MMX, etc.), will also share a behind-the-scenes look at his work and latest discoveries.

A free evening, open to all, with advance booking, to travel far, far away, far beyond the borders of Neptune!

To reserve your place, call us on 03 29 35 08 02 or e-mail us at planetarium.secretariat88@orange.fr

