[Conférence] Au fil de l’eau et des hommes : moulins et meuniers de Bujaleuf et Cheissoux, Salle polyvalente de Cheissoux, Cheissoux

Informations pratiques

[Conférence] Au fil de l’eau et des hommes : moulins et meuniers de Bujaleuf et Cheissoux Dimanche 20 septembre, 15h00 Salle polyvalente de Cheissoux Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Depuis le Moyen Âge, les moulins ont rythmé le cours de la Maulde, de la Vienne et du ruisseau de Cheissoux. Cette conférence vous invite à découvrir leurs différents types d’implantation, leurs évolutions et les aménagements indispensables à leur fonctionnement.

Qu’ils produisent du papier ou de la farine, ces moulins étaient étroitement liés à la vie des hommes qui en avaient la charge. Au fil des générations, des dynasties de meuniers se sont constituées : d’abord simples métayers, certains sont ensuite devenus propriétaires des lieux.

La conférence proposera un panorama des moulins présents sur les communes de Bujaleuf et de Cheissoux, tout en retraçant l’histoire des principales familles qui les ont fait vivre.

Salle polyvalente de Cheissoux 2 route de Peyrat-le-Château, 87460 Cheissoux Cheissoux 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555695054 http://www.cheissoux.fr

Depuis le Moyen Âge, les moulins ont ponctué de leur présence le cours de nos rivières. Au fil de la Maulde, de la Vienne et du ruisseau de Cheissoux, nous vous proposons de découvrir leurs types et …