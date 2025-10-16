CONFERENCE AU FIL DES CHÂTEAUX Théâtre Mayenne

Revenant sur l’étude des résidences de plaisance en bord de Mayenne conduite par le Département de 2021 à 2023, cette conférence évoquera l’élan de construction des châteaux dans la vallée tout au long du 19e siècle.

Séduites par un paysage pittoresque, les élites ont massivement réinvesti cet espace pour y édifier leurs maisons de campagne au cœur de vastes parcs paysagers. Seront évoqués les liens tissés entre le commanditaire et l’architecte, les caractéristiques du château et de son parc au 19e siècle ainsi que les styles architecturaux en vogue à cette époque.

Avec Pierrick Barreau, commissaire scientifique de l’exposition et chercheur pour l’inventaire du patrimoine au Conseil

Départemental de la Mayenne.

En partenariat avec l’UTL Haute-Mayenne .

Based on the study of pleasure residences on the banks of the Mayenne conducted by the Département from 2021 to 2023, this conference will evoke the impetus for building castles in the valley throughout the 19th century.

Im Anschluss an die Studie über die Freizeitresidenzen am Ufer der Mayenne, die das Département von 2021 bis 2023 durchführte, wird in diesem Vortrag auf den Bau von Schlössern im Tal während des 19.

Basandosi sullo studio delle case di piacere sulle rive della Mayenne realizzato dal Dipartimento tra il 2021 e il 2023, questo intervento analizzerà l’impulso alla costruzione di castelli nella valle nel corso del XIX secolo.

A partir del estudio de las residencias de recreo a orillas del Mayenne realizado por el Departamento entre 2021 y 2023, esta conferencia abordará el impulso de la construcción de castillos en el valle a lo largo del siglo XIX.

